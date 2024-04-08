Смерть Нукеновой: о задержании Бишимбаева рассказал свидетель
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На главном судебном разбирательстве по делу о смерти Салтанат Нукеновой выступил инспектор полка патрульной полиции ДП Астаны Максим Марченко, передаёт BaigeNews.kz. Он приехал в ресторан "Бао" на вызов в день смерти Нукеновой.
По словам свидетеля, вызов поступил около 20:20. Было сообщено, что муж избил жену, после чего женщина скончалась. Когда полицейские прибыли, в ресторане находились врачи "скорой".
"Нас встретил врач, мы спросили: "Где муж?" Для уточнения обстановки я зашёл в вип-кабинку. При входе лежала девушка, накрытая покрывалом, но лицо было открыто. После чего я уточнил, от чего скончалась (Нукенова – Прим. ред.). Осмотр сделал визуальный, на лице были гематомы. Она была неконтактная", – сказал полицейский.
Как сообщил свидетель, в вип-кабинке были врачи, сотрудники скорой помощи. По обстановке полицейские увидели, что факт вызова подтверждается, и передали в дежурную часть информацию, чтобы на место вызвали следственную группу.
По словам свидетеля, его напарник вместе с участковым задержали Бишимбаева.
Отвечая на вопрос прокурора, он сообщил, что Бишимбаев не был агрессивен и не ругался с присутствующими.
"На втором этаже света толком не было. Нормальная остановка была. Он не нервничал. Рядом с Бишимбаевым была какая-то девушка и парень. Больше никого", - сказал свидетель.
Далее в ресторан приехала следственно-оперативная группа. Беседу с Бишимбаевым проводило руководство департамента полиции.
В ходе заседания продемонстрировали запись с видеожетонов полицейских.
На видео было показано, как Бишимбаев отвечает на вопросы.
"Мы ругались, я её побил, это правда, она утром уснула. Приехал Бакытжан. Она спала час назад, храпела", - сказал на видео плачущий Бишимбаев.
По его словам, они ругались до семи утра.
Полицейские продолжили задавать вопросы. И Бишимбаев уже без слёз, с переменой в голосе, спокойно сказал, что была бытовая ссора.
"Мы поругались, бытовая ссора, я её побил. Потом легла на диван, она была пьяная, и я не мог отвезти её домой. Она спала", - сказал Бишимбаев.
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