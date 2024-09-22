Смерть мужчины под поездом в Шымкенте прокомментировали в полиции
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Департаменте полиции на транспорте Шымкента прокомментировали трагический инцидент с погибшим под колёсами поезда мужчиной, передаёт BaigeNews.kz.
"21 сентября факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека в Линейном отделе полиции на станции Шымкент начато досудебное расследование. Другая информация согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Напомним, по предварительным данным, мужчине было приблизительно 30-35 лет. Поезд сбил человека, когда тот пытался перейти через железнодарожные пути в неустаноленном месте. В результате травм, не совместимых с жизнью, мужчина скончался. Хотел он просто перейти дорогу или таким образом свел счеты с жизнью, предстоит выяснить полиции.
Самое читаемое
- Смерть 12-летней девочки при загадочных обстоятельствах расследуют в Алматы
- Али Ахмедов встал после нокдауна и побил чемпиона с 22 победами
- Скандалом с потасовкой закончился сеанс экстрасенса Кашпировского
- "Готовят покушение на меня": муж основательницы Wildberries сделал заявление
- Пьяная женщина танцевала на перекрёстке в Астане