Смерть курсанта в Алматы прокомментировали в КНБ

В Комитете национальной безопасности страны прокомментировали информацию о смерти курсанта пограничной академии КНБ в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, парень учился на третьем курсе, в момент трагедии он находился в увольнении. Все обстоятельства гибели расследует полиция.

"22 сентября 2024 года во дворе многоэтажного жилого дома Алматы обнаружено тело курсанта третьего курса, находившегося в очередном увольнении. Причина смерти - падение с высоты. Органами полиции начато досудебное расследование. Мотивы и обстоятельства устанавливаются", — говорится в сообщении.

Напомним, новость о смерти 19-летнего парня появилась в социальных сетях. По предварительной версии, курсант покончил с собой, прыгнув с высоты.