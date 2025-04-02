По факту материнской смертности в Шуйском районе начато расследование с привлечением независимых экспертов в отношении поликлиники и межрайонной центральной больницы, передаёт BaigeNews.kz.

"На период проведения расследования главный врач и заведующий родильного отделения межрайонной центральной больницы Шуйского района отстранены от занимаемых должностей. Исполняющий обязанности руководителя Управления здравоохранения Жамбылской области Е.Мусабаев привлечен к дисциплинарной ответственности, вынесен строгий выговор", - заявили в Минздраве.

В отношении других лиц, допустивших нарушение стандартов и правил оказания медицинской помощи, будут также приняты меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения.

Сообщается также, что министр здравоохранения обсудила с акимом Жамбылской области план действий по улучшению качества работы региональной службы родовспоможения.

В целях совершенствования организации оказания медицинской помощи в Жамбылской области главой ведомства поручено провести выездное заседание Координационного совета по охране здоровья матери и ребенка под председательством вице-министра Нурлыбаева в Тараз, в рамках которого планируется выработать оперативные меры по улучшению доступности и качества медицинской помощи.

Комиссией Министерства здравоохранения инициирован мониторинг всех организаций родовспоможения Жамбылской области в целях устранения нарушений стандартов оказания медицинской помощи.

Кроме того, планируется перевод коек родильного отделения Шуйской многопрофильной центральной больницы на уровень центральной районной больницы, соответствующей II уровню регионализации оказания акушерско-гинекологической помощи.

Напомним, в Шуской многопрофильной центральной районной больнице произошла трагедия: беременная женщина потеряла сознание, впала в кому, а ее ребенок скончался.