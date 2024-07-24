  • 24 Июля, 18:33
  • BAIGENEWS
Самолет с пассажирами на борту разбился в Непале
Для чего будут проводить сельхозперепись в Казахстане
В Мангистау задерживают руководителей нефтесервисных компаний
Минздрав Казахстана разрабатывает новые меры против приписок медуслуг
6,9 тыс новых рабочих мест создано с начала года на промышленных предприятиях Казахстана
В Кызылорде наблюдается дефицит сжиженного газа
Поддельные сертификаты ЕНТ выявили в Казахстане
12-летняя девочка родила в Павлодарской области
Сель унёс автомобили и повредил мосты в Кыргызстане
В продажу поступила "слепая" кукла "Барби"
Зачем в Астане подняли цену за проезд в автобусах
Названа причина смерти абитуриента на территории КазНУ
Рейдерский захват или развод: что происходит в Wildberries
Житель Актау с помощью ИИ написал песню о дефиците воды
Стали известны подробности об убийстве 17-летнего подростка в Алматы

Смерть абитуриента на территории КазНУ: точную причину гибели покажут две экспертизы

Сегодня, 17:23
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: pixabay Сегодня, 17:23
Сегодня, 17:23
129
Фото: Фото: pixabay

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек высказался о причине смерти подростка в фонтане на территории КазНУ имени аль-Фараби в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Первое заключение дала судмедэкспертиза. Официальная причина - асфиксия, удушье от утопления. Но когда спросили коллеги ваши конкретную причину, током или отчего, для этого нужно дождаться, ещё оказывается есть две экспертизы. Они дадут дополнительную информацию. Был ли удар тока, или от судорог погиб. Я прошу прощения, не по нашей вине, предлагаю дождаться", - обратился Саясат Нурбек.

Напомним, что трагедия произошла чуть больше месяца назад. Руководство вуза тогда утверждало, что абитуриент пришёл к ним сдавать ЕНТ. Но экзамен отменили из-за перебоев со светом.

Самое читаемое

Наверх