Смерть абитуриента на территории КазНУ: точную причину гибели покажут две экспертизы

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек высказался о причине смерти подростка в фонтане на территории КазНУ имени аль-Фараби в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Первое заключение дала судмедэкспертиза. Официальная причина - асфиксия, удушье от утопления. Но когда спросили коллеги ваши конкретную причину, током или отчего, для этого нужно дождаться, ещё оказывается есть две экспертизы. Они дадут дополнительную информацию. Был ли удар тока, или от судорог погиб. Я прошу прощения, не по нашей вине, предлагаю дождаться", - обратился Саясат Нурбек.

Напомним, что трагедия произошла чуть больше месяца назад. Руководство вуза тогда утверждало, что абитуриент пришёл к ним сдавать ЕНТ. Но экзамен отменили из-за перебоев со светом.