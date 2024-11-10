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Смерть 17-летней девушки на съёмной квартире в Жамбылской области прокомментировали в полиции

Сегодня, 22:17
АВТОР
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krasrab.ru Сегодня, 22:17
Сегодня, 22:17
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Фото: krasrab.ru

Социальные сети облетела информация о смерти 17-летней девушки в поселке Гвардейский Жамбылской области. Трагедию прокомментировали в департаменте полиции региона, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил Telegram-канал HALYQSTAN, накануне выпускница колледжа арендовала квартиру и устроила в ней вечеринку, пригласив пятерых девятиклассников Ребята, которым по 15-16 лет, рассказали, что они вместе выпивали и знакомая признавалась им, что хочет покончить с жизнью. На утро тело девушки нашли под окнами.

"По факту обнаружения тела девушки в Кордайском районе начато досудебное расследование. Для выяснения подробных обстоятельств произошедшего сотрудниками полиции проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия. Другие сведения в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежат", — сообщили в департаменте полиции области.

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