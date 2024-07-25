Смерть 14 лесников в Абайской области: в деле появился ещё один подозреваемый

Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и недобросовестное отношение к службе. Представитель предприятия "Казавиалесохрана" обвиняется в халатности, которая привела к гибели сотрудников лесного резервата, сообщили корреспонденту BaigeNews.kz в пресс-службе суда области Абай.

Бородулихинский районный суд Абайской области ведёт судебное расследование уголовного дела относительно сотрудника РГКП "Казавиалесохрана", который является должностным лицом.

"Мужчина является ответственным за сферу охраны лесного фонда Республики Казахстан. Обвиняется в том, что несоответствующим образом исполнял свои обязанности. В результате недобросовестного отношения к своей работе он проигнорировал исполнение основной задачи предприятия по авиационной охране и защите леса в резервате "Семей орманы", грубо их нарушил, что повлекло причинение тяжких последствий в виде гибели 14 человек - работников Новошульбинского филиала РГУ "Семей орманы", - говорится в сообщении областного суда.

РГКП "Казавиалесохрана" - это государственное предприятие по обнаружению и тушению лесных и ландшафтных пожаров на территории РК.

Подсудимый обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 371 УК, а именно "Халатность".

Эта статья предусматривает ряд наказаний – от штрафа до 4 000 МРП до лишения свободы до четырёх лет с лишением права занимать должности или заниматься определённой деятельностью до трёх лет.

В последний год резерват "Семей Орманы" находится под особым вниманием МВД в связи со стихийным пожаром, а впоследствии и вырубкой сгоревшего леса. Так, 9 июля оперативники задержали членов преступной группы, которую возглавлял директор филиала ГЛПР "Семей Орманы". Больше 20 человек по подозрению в хищении лесного фонда задержали.

Раскрыть это дело помогли рядовые лесники, которые ведут чистку в своих рядах. Они выявили нарушения и передали факты в отдел полиции, которые организовали рейдовые мероприятия.

Как рассказали в комитете лесного хозяйства и природного мира Министерства экологии, незаконные действия главы филиала заключались в финансовых подлогах. Во время демаркации границы с Российской Федерацией была запланирована вырубка зелёных насаждений для расширения разрыва между лесом двух государств, чтобы пожар из одной страны не переходил в другую. Однако сбыт этой древесины проводился не вполне законно. Низкосортная древесина продавалась по цене делового леса, то есть по завышенной стоимости. Маржа шла в карман предприимчивых лесников.

"Мы выявляем нарушения сами у себя в рамках оперативного реагирования и работы с личным составом. Выявление идёт самими сотрудниками лесного хозяйства и территориальной инспекции. Если ущерб превышает 50 МРП, дела передают в полицию. Если до 50 МРП, то вопрос решается в рамках административного кодекса", - рассказали в Комитете лесного хозяйства и животного мира.

Напомним, что в мае Бородулихинский районный суд огласил приговор двум должностным сотрудникам резервата "Семей Орманы" и назначил обоим по семь лет лишения свободы. Их признали виновными в нарушении требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть 14 человек