Смерть 12-летней девочки при загадочных обстоятельствах расследуют в Алматы
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В социальных сетях появилась информация о суициде школьницы. Сообщается, что трагедия произошла в ЖК "Сезам" в Бостандыкском районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
"Девочка 12 лет должна была пойти к репетитору, но, выйдя из своей квартиры на 7-ом этаже, она поднялась на 13-й этаж и спрыгнула с балкона", — написал Telegram-канал HALYQSTAN.
Авторы сообщения также высказали версию о том, девочка в течение трех недель играла в компьютерную игру "Синий Кит".
Сообщение о смерти ребёнка подтвердили в полиции.
"По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются. Вместе с тем, информируем, что распространяемые в социальных сетях и менеджерах сведения о том, что погибший ребенок играл в опасные игры и оставил предсмертную записку, не соответствует действительности. Департамент полиции города Алматы предупреждает об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации и призывает руководствоваться данными из официальных источников", — сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.
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