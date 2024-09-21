Смерть 12-летней девочки при загадочных обстоятельствах расследуют в Алматы

В социальных сетях появилась информация о суициде школьницы. Сообщается, что трагедия произошла в ЖК "Сезам" в Бостандыкском районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Девочка 12 лет должна была пойти к репетитору, но, выйдя из своей квартиры на 7-ом этаже, она поднялась на 13-й этаж и спрыгнула с балкона", — написал Telegram-канал HALYQSTAN.

Авторы сообщения также высказали версию о том, девочка в течение трех недель играла в компьютерную игру "Синий Кит".

Сообщение о смерти ребёнка подтвердили в полиции.