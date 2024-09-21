  • 21 Сентября, 14:37
  • BAIGENEWS

Смерть 12-летней девочки при загадочных обстоятельствах расследуют в Алматы

Сегодня, 12:49
АВТОР
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Telegram-канал HALYQSTAN Сегодня, 12:49
Сегодня, 12:49
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Фото: Telegram-канал HALYQSTAN

В социальных сетях появилась информация о суициде школьницы. Сообщается, что трагедия произошла в ЖК "Сезам" в Бостандыкском районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Девочка 12 лет должна была пойти к репетитору, но, выйдя из своей квартиры на 7-ом этаже, она поднялась на 13-й этаж и спрыгнула с балкона", — написал Telegram-канал HALYQSTAN.

Авторы сообщения также высказали версию о том, девочка в течение трех недель играла в компьютерную игру "Синий Кит".

Сообщение о смерти ребёнка подтвердили в полиции. 

"По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются. Вместе с тем, информируем, что распространяемые в социальных сетях и менеджерах сведения о том, что погибший ребенок играл в опасные игры и оставил предсмертную записку, не соответствует действительности. Департамент полиции города Алматы предупреждает об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации и призывает руководствоваться данными из официальных источников", — сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

 

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