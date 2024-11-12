Смерть 10-месячного ребёнка в больнице Костаная прокомментировали врачи

Врачи прокомментировали смерть 10-месячного ребёнка в Костанайской детской областной больнице, передаёт BaigeNews.kz.

10-месячный Дербес умер в больнице 3 ноября. Об этом в социальных сетях сообщила его мама, которая обвинили врачей. После этого был проведён брифинг, на котором врачи объяснили причину смерти ребёнка.

Директор Костанайской детской областной больницы Нурлан Ержанов сообщил, что малыш поступил с вирусной инфекцией, на фоне которой начала развиваться двусторонняя пневмония.

"Вирусная инфекция у детей протекает очень сложно, предсказать её невозможно. Детей наблюдают ежечасно. Ребёнку может быть хорошо, а потом резко наступить ухудшение", – сказала на брифинге заместитель главного врача больницы Динара Ержанова.

Врачи также сообщили, что предлагали сразу перевести ребёнка в реанимацию, но получили отказ от родителей и бабушки малыша, которая тоже является врачом. В связи с этим врачи два дня подряд, 2 и 3 ноября, проводили консилиумы.

"Ребёнок был тяжёлым. Я сообщил бабушке, что нужно его госпитализировать в реанимацию, но она отказалась. Переписка у меня сохранилась. Родители тоже не соглашались. Дали согласие только 3 ноября, в этот же день ребёнок умер", – пояснил на брифинге директор больницы Нурлан Ержанов.

В рамках проведённых исследований, как указали врачи, подтвердился диагноз мальчика – двусторонняя пневмония с бронхообструкцией.