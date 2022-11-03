Сменивший гражданство Казахстана боксер проиграл на старте чемпионата Азии

Фото: sports.kz

Выступающий за сборную Бахрейна казахстанский боксер Азат Махметов провел свой первый бой на чемпионате Азии-2022 в Аммане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На стадии 1/8 финала в весовой категории до 51 килограмма он встретился с действующим чемпионом мира, японцем Томоей Цубои. Бой закончился победой Цубои единогласным решением судей - 5:0. Отметим, что фаворитом в этом весе является боксер из Казахстана Сакен Бибосынов.

Напомним, сборная Казахстана уже понесла первую потерю на ЧА-2022: свой первый бой на турнире проиграл Санатали Тольтаев (63,5 кг). Помимо Сакена Бибосынова (51 кг), также успешно стартовал Серик Темиржанов (57 кг).