Сменившие гражданство до 18 лет казахстанцы не получат деньги из Нацфонда — Куантыров

Фото: ortcom.kz

При смене казахстанского гражданства до 18 лет дети не получат выплаты из Национального фонда. Деньги распределят между оставшимися получателями. Об этом в кулуарах правительства сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, передаёт BaigeNews.kz.

"Не планируется облагать налогом доход, полученный детьми, при достижении 18 лет. Если ребёнок меняет своё гражданство, то эти средства он не получит, а они будут распределяться среди других детей. Ранее я говорил, что в стране 6,5 миллиона детей на сегодня. Ребёнок может уехать за границу, и если он не меняет при этом своего гражданства, то эти деньги остаются за ним. И также, же если при достижении 18 лет он всё ещё является гражданином РК, эти деньги за ним остаются", — уточнил министр.

Он также добавил, что выплачиваемые из Нацфонда деньги детям не будут облагаться налогами.