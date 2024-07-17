Сменившая гражданство Софья Самоделкина стала чемпионкой Казахстана по фигурному катанию

В Ледовом дворце "Караганда-Арена" завершился чемпионат Казахстана по фигурному катанию. Победительницей состязаний среди девушек стала экс-россиянка Софья Самоделкина. Для неё это первое серьёзное соревнование в статусе казахстанской спортсменки, передаёт BaigeNews.kz.

В чемпионате приняли участие 54 фигуриста из восьми регионов страны.

"Золото" у Софьи Самоделкиной (Астана), "серебро" выиграла София Фарафонова (Алматы), "бронза" у Анны Санниковой (Павлодар).

Первое место среди юношей завоевал Олег Мельников (Шымкент), второе – Никита Кривошеев (Алматы), третьим стал Артур Смагулов (Кызылорда).

Софья Самоделкина сменила гражданство в прошлом году и теперь может представлять Казахстан на международных соревнованиях. Сейчас 17-летняя фигуристка выступает за Астану.

"В Караганде всё понравилось: тёплый приём, комфортный каток. Никогда нельзя расслабляться и недооценивать соперников. Всегда нужно придерживаться своей формы и пытаться быть впереди. Всегда хотела катать две программы – одну динамичную, другую лирическую. Что сейчас и делаю. Занимаюсь уже 13 лет. Этот спорт за меня выбрали родители. А я встала на коньки, и мне понравилось. Особенно прыгать, вращаться, ездить на большой скорости. Пока не загадываю, в каких больших состязаний хотела бы участвовать, нужно лучше кататься", – сказала Софья.

По итогам чемпионата будут отобраны спортсмены на этапы Гран-при и международные старты.