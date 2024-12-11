Сменился президент Федерации тяжёлой атлетики Казахстана
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Отчётная конференция Федерации тяжёлой атлетики состоялась в Астане с участием министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова. На мероприятии обсудили планы развития организации и выбрали нового главу, передаёт BaigeNews.kz.
Президент федерации Жанат Тусипбеков объявил о досрочном прекращении своих полномочий и предложил на своё место кандидатуру Гаджи Гаджиева. Участники конференции, включая руководство областных федераций и спортивное сообщество, единогласно поддержали идею.
Министр Ербол Мырзабосынов поблагодарил Жаната Тусипбекова за деятельность на посту президента Федерации тяжёлой атлетики, которую он возглавлял почти десять лет, и пожелал удачи новому президенту Гаджи Гаджиеву.
"Тяжёлая атлетика в нашей стране пользуется широкой популярностью среди населения. Казахстанские спортсмены, добиваясь значительных успехов на международной арене, вносят весомый вклад в развитие и популяризацию этого вида спорта. Спортивные достижения нашей сборной на международных аренах демонстрируют высокий потенциал атлетов и стабильное развитие тяжёлой атлетики в стране. От имени министерства туризма и спорта выражаю искреннюю благодарность Жанату Тусипбекову за его неоценимый вклад в развитие тяжёлой атлетики в Казахстане. За более чем десять лет его руководства наши спортсмены добились множества выдающихся успехов. Также желаю успехов Гаджи Гаджиеву, избранному на пост президента Федерации тяжёлой атлетики. Уверен, что он сможет вернуть этот спорт на былые высоты, и традиция всесторонней поддержки спортсменов будет продолжена. Совместными усилиями мы достигнем новых вершин", – отметил Ербол Мырзабосынов.
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