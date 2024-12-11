Отчётная конференция Федерации тяжёлой атлетики состоялась в Астане с участием министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова. На мероприятии обсудили планы развития организации и выбрали нового главу, передаёт BaigeNews.kz.

Президент федерации Жанат Тусипбеков объявил о досрочном прекращении своих полномочий и предложил на своё место кандидатуру Гаджи Гаджиева. Участники конференции, включая руководство областных федераций и спортивное сообщество, единогласно поддержали идею.

Министр Ербол Мырзабосынов поблагодарил Жаната Тусипбекова за деятельность на посту президента Федерации тяжёлой атлетики, которую он возглавлял почти десять лет, и пожелал удачи новому президенту Гаджи Гаджиеву.