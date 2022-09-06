open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


mirtesen.ru Сегодня, 20:09
197
Фото: mirtesen.ru

Сменился глава международного аэропорта Нур-Султана

Досрочно прекращены полномочия председателя правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Габита Тажимуратова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

"Решением единственного акционера - Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 6 сентября 2022 года досрочно прекращены полномочия председателя правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Тажимуратова Габита Калиевича. Временно исполняющим обязанности председателя правления назначен заместитель председателя правления Мухиден Абильдинов", - сказано в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:09
197
Журналист

Рекомендуем

Наверх