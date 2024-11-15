Смена руководства и игроков: Что стоит за изменениями в "Барысе"

В ХК "Барыс" в этом сезоне большие изменения. За три месяца клуб сменил трех главных тренеров. Также поменялся генеральный директор клуба. Теперь эту должность вместо Бориса Иванищева занимает Нурлан Оразбаев. Главным тренером является Галым Мамбеталиев. Помимо этого, команду покинули несколько игроков. Подробнее об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Смена руководства

Сезон "Барыс" начал вместе с канадским тренером Девидом Немировски. При нем и были подписаны несколько иностранных игроков. Но неудачный старт команды привел к тому, что Немировски покинул позицию главного тренера. При нем "Барыс" на старте сезона потерпел шесть поражений в семи матчах. Церемониться с иностранным специалистом в "Барысе" не стали и быстро нашли замену.

После него исполняющим обязанности главного тренера был назначен Евгений Королев. Далее тренером "Барыса" стал Вячеслав Буцаев.

После прихода Нурлана Оразбаева главным тренером стал Галым Мамбеталиев. Это уже его третий приход в "Барыс" и нужно отметить, что они до этого были не совсем удачными.

В этот же раз контракт с ним был подписан на три года. Руководство "Барыса" ясно дало понять, что дает время Мамбеталиеву для того, чтобы он выстроил команду. Кроме того, Нурлан Оразбаев подчеркнул, что приоритет был отдан именно казахстанскому специалисту.

Помимо этого, сразу же были расторгнуты контракты с Владиславом Кодолой, Даниилом Апальковым. Также предложения о расторжении получили все североамериканские игроки "Барыса".

Что касается самого назначения Оразбаева, то, судя по всему, на это повлияло Министерство туризма и спорта, а также фонд поддержки спорта Sport Qory. Оразбаев признался, что на первой пресс-конференции предложение возглавить "Барыс" он принял после долгих уговоров. Говоря о своем решении, он отметил, что его буквально "вытолкали из дома". Становится ясно, что результаты хоккейной команды явно не устраивали не только болельщиков, но и руководство фонда,в том числе и Минспорта.

Новые задачи?

Расторжение контрактов с иностранцами если не дало понять, что в "Барысе" делают упор только на казахстанских хоккеистов, то ясно показало, что легионеры в этом сезоне явно не оправдали ожиданий.

Сам Оразбаев сразу же отметил, что "Барыс" сейчас находится ниже среднего уровня КХЛ. И, если команда подтянет игру, то только тогда будут приглашаться иностранные игроки. И, как он подчеркнул, это место они должны заработать в составе. Также в "Барысе" теперь хотят возложить полную ответственность за результаты игры на казахстанских хоккеистов. Можно сказать, что впервые за несколько лет казахстанским хоккеистам дан некий карт-бланш.

Новый директор клуба также отметил, что в будущем "Барыс" не планирует искать новых легионеров. Упор будет сделан на то, чтобы готовить игроков из фарм-клуба. По его мнению, игроки должны готовиться там не хуже, чем в "Барысе".

Помимо этого, Оразбаев сообщил, что Мамбеталиев не будет совмещать должность главного тренера клуба и сборной, как это было несколько лет подряд. К слову, по этой причине в 2020 году Андрей Скабелка и покинул "Барыс". Белорусский специалист не захотел совмещать эти две позиции.

Смена трех тренеров – стресс для игроков

Спортивный комментатор Евгений Акманов отмечает, что трансферная политика клуба поменялась на фоне политики Министерства туризма и спорта. Большой упор будет делаться на развитие массового спорта и раскрытию потенциала казахстанских игроков.

"Я думаю, что эти... изменения (-прим.редакцией) следствие политики последних заявлений руководства страны руководства страны и министра профильного ведомства о том, что нужно выделять меньше средств на содержание иностранных игроков. Надеюсь, что эти средства пойдут на развитие наших игроков", - сказал Евгений Акманов.

По его мнению, смена тренеров за один сезон – является стрессовой ситуацией для игроков. Ведь у каждого специалиста свои требования и методы работы. Для того, чтобы подстроиться под них всегда нужно время.

"За месяц сложно подтянуть уровень игры. Для ребят – это стресс. Конечно, они профессионалы, но, когда три раза меняется тренер за сезон – это стресс. Каждый раз игроку приходится перестраиваться. То есть, сначала ты проходишь предсезонку с одним тренером, потом приходит новый тренер, затем у тебя меняется на 30, 40 процентов состав команды. Все это накладывает отпечаток", - сказал игрок.

В связи с изменениями в команде все больше казахстанцев стали играть в большинстве. Традиционно, в "Барысе" не так много казахстанцев играли в большинстве. Сейчас же ситуация складывается несколько иначе, говорит Евгений Акманов.

В целом, по мнению комментатора, игроки "Барыса" стали играть более прагматично и просто, а также защитнее.

"Продолжается тренд на то, что команда мало забивает, но при этом стала и меньше пропускать. Конечно, здесь можно понять некоторых болельщиков, которые хотят видеть атакующий хоккей", - говорит комментатор.

По его мнению, для того, чтобы клуб стал одним из лидеров КХЛ необходимо решать большие внутренние задачи команды. Они заключаются и в поддержке игроков по всем параметрам.

"Это зарплаты, матчасть, клюшки, экипировки, доступность льда, возможность индивидуальность где-то заниматься и прогрессировать вне площадки "Барыс Арены". Достаточно давно ходят разговоры о психологе. То есть, какие-то экстра-вещи могут помочь ребятам расти как профессионалам".

Немаловажную роль в результатах команды играют и болельщики команды, считает комментатор. Учитывая критику клуба, это сейчас важная часть в достижении результатов.

Напомним, что на данный момент "Барыс" занимает 11 место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Фото: ХК "Барыс"