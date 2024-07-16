Смена часового пояса: Что говорят исследования о влиянии перехода на оптимальное время

В министерстве торговли и интеграции прошли публичные обсуждения петиции о смене часового пояса. Эксперты дали ответы на вопросы, поднятые на первом заседании - об увеличении потребления и расходов на электроэнергию, влиянии перевода времени на здоровье, росте количества ДТП, передаёт BaigeNews.kz.

В обсуждении приняли участие депутаты парламента, инициатор петиции, представители общественных объединений и экспертного сообщества, министерств здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, чрезвычайных ситуаций, труда и социальной защиты, торговли и интеграции и других госорганов. Модерировал заседание депутат мажилиса Еркін Әбіл.

Научная база перехода на UTC+5 и оценка влияния на здоровье

Как сообщил руководитель научно-технического парка КазНМУ имени Асфендиярова, PhD Ильдар Фахрадиев, для научной оценки вопроса проводился метаанализ. Он является высоко доказательным методом. Цель- изучить, как оптимальная временная зона влияет на здоровье населения.

"Мы использовали рекомендации PRISMA для обеспечения прозрачности и воспроизводимости нашего исследования. Исследовали 128 456 статей из баз данных PubMed, Web of Science, Scopus, Google Scholar и РИНЦ, отобрав 3 427 наиболее релевантных. Исследования не обнаружили негативных последствий от использования оптимального времени - напротив, они подтверждают его положительное влияние на здоровье и самочувствие населения. Наш метаанализ подтверждает, что применение правильного времени не вредит здоровью, что обосновывает выбор данного временного стандарта. Адаптация к новому времени требует времени и индивидуального подхода, но происходит быстрее, если время соответствует астрономическим и географическим законам", - отметил спикер.

Статистика обращений в медучреждения и заболеваемости людей после перехода на UTC+5

Директор департамента науки и человеческих ресурсов Минздрава Алмагуль Кауышева заявила, что с даты введения единого часового пояса прошло очень мало времени, чтобы делать далеко идущие выводы.

По данным на июнь, количество посещений гражданами организаций первичной медико-санитарной помощи снизилось, хоть и незначительно, на 0,1%.

"За шесть месяцев этого года отмечается снижение показателей заболеваемости болезней системы кровообращения на 13,7%, психических и поведенческих расстройств – на 11,3%, на ситуацию с онкологическими заболеваниями негативного влияния нет. В разрезе регионов, по ВКО отмечается снижение заболеваемости болезнями системы кровообращения на 15,9%, онкологии на 1,5% и психических расстройств на 12,2%. По Алматы наблюдается снижение заболеваемости болезнями системы кровообращения на 55,7%, онкологии на 2,3%, психических расстройств на 15,8%", - сказала она.

Что говорят астрофизики о часовом поясе и полдне

"Местное время населённых пунктов Казахстана определяется максимальной высотой солнца на местности, которая должна достигаться в 12:00 дня. Меридиан UTC+5 подразумевает, что полдень на этом меридиане – 75 градусов восточной долготы – должен наступать в 12:00. Ширина часового пояса допускает +/- полчаса к этому времени.

"На основе расчётов, установлено, что долгота Астаны составляет 71,43° восточной долготы. Для определения часового пояса используется формула: 71,43/15=4,76. Округление до ближайшего целого числа дает 5, что соответствует часовому поясу UTC+5. Так и по ВКО для долготы 82°37′ восточной долготы расчёты показывают, что долгота 82,61 делится на 15 и дает 5,50, что также соответствует часовому поясу UTC+5", - пояснил замдиректора по научно-исследовательской работе Астрофизического института Фесенкова Рашид Валлиулин.

Потребление электроэнергии

С переводом часов объём потребления электроэнергии в Казахстане изменился незначительно - не более 1-1,5%. Об этом заявил директор департамента Минэнерго Асылжан Мусин.

"Необходимо учитывать, что в конце марта – начале апреля было понижение температуры наружного воздуха в ряде регионов при завершённом отопительном сезоне, что также повлияло на объёмы потребления. Кроме того, сравнение аналогичных периодов 2023 и 2024 годов является некорректным, поскольку в электроэнергетике ежегодно наблюдается рост потребления порядка 3%. Это связано с увеличением численности населения, количеством юридических лиц. Например, в 2021 году рост по сравнению с 2022 годом составил 6%. Что касается пиковых нагрузок, то они сместились на час: увеличение в вечернее время компенсируется уменьшением потребления в утреннее время", - заключил он.

Переход на единый часовой пояс не оказал значительного влияния на динамику ДТП

По словам замначальника департамента МВД Кайрата Раушанова, за последние три года в Казахстане наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий.

"Анализ показывает, что переход на единый часовой пояс не оказал значительного влияния на динамику ДТП. Основными факторами увеличения ДТП являются нарушения правил дорожного движения, состояние дорог, техническое состояние транспортных средств, погодные условия и человеческий фактор. За первые шесть месяцев 2024 года зарегистрировано снижение преступлений среди несовершеннолетних", - отметил он.

В ходе заседания представлены аргументы экспертов в области медицины, хронобиологии, а также заинтересованных государственных органов, состоялся обмен вопросами и ответами.

Все данные экспертов будут переданы стороне автора петиции, и, после детального изучения, будут обсуждены на следующем заседании рабочей группы.