В архитектурной памяти Семея очередная "дыра". Одна из самых исторических улиц города, состоящая из старинных построек, лишилась фактурного двухэтажного особняка. Первую попытку сноса здания в конце прошлого года остановил Нурлан Уранхаев. Он пообещал решить вопрос с благоустройством участка в пользу города. Однако через сутки после отставки бывшего акима, владелец здания окончательно реализовал свой план и разрушил особняк до основания. На месте развалин планируют построить многоэтажную гостиницу, которая может испортить ансамбль исторической среды. Какие архитектурные проблемы остались в наследство новому акиму области Абай, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Сегодня, 17 февраля, указом главы государства область Абай возглавил Берик Уали.

За те три дня, что у области не было руководителя, в Семее произошёл очередной архитектурный скандал. Смена власти прошла под громкий шум падающих вековых стен.

В центре города до основания разрушили старинный дом, который стоял на перекрёстке исторических кварталов и украшал "золотой квадрат". Сейчас эти развалины лежат грудой кирпичной памяти, освобождая место для нового проекта.

История началась за несколько дней до нового 2025 года. 28 декабря с наступлением темноты снесли красивое добротное здание на перекрёсте улиц Асета Найманбаева и Каюма Мухамедханова. До разрушения оно выглядело так!

Здание до сноса

Сначала сняли кровлю, разобрали конструкцию крыши, затем на территорию заехала тяжёлая техника и разрушила стены.

Неравнодушные жители и представители краеведческого общества "Прииртышье" тут же отреагировали, опубликовав печальную новость в социальных сетях. Тогда аким области вмешался в планы владельца обречённого здания и остановил снос ближе к полуночи. Правда, к тому времени от дома оставалось лишь две полуразрушенные стены.

Тем не менее, бывший глава региона пообещал, что не даст использовать этот участок для строительства многоэтажного здания, чтобы не ломать концепцию имеющейся старинной градостроительной среды. Во время встречи с краеведами он заявил, что это место украсит сквер или памятник.

"Я понимаю, что здание уже не восстановить, но надо учитывать, что оно находилось в центре города, рядом с такими же старинными домами. Поэтому мы не дадим построить там безликую и бесформенную многоэтажку. Лучше устроить общественное пространство, или украсить территорию архитектурными формами", - предложил Нурлан Уранхаев, пообещав держать ситуацию на личном контроле.

Но как только контроль был снят, владелец, не мешкая, "добил" здание.

Здесь надо сказать, что этот объект находился в частной собственности и не был памятником архитектуры. А значит, не был под защитой государства. Владелец не имел обязательств по сохранению здания. Но учитывая его местоположение и историческую нагрузку, власти и общественники надеялись на патриотическую позицию бизнесмена.

Но, как оказалось, два этих понятия в Семее почти не совместимы. Защитники градостроительной среды Семея убеждаются в этом регулярно.

"Бизнес и патриотизм - сложно совместимые вещи. Это, наверное, исключение, когда бизнесмены сами стараются сохранять историю. В основном, конечно, требуется надзор. Во всём цивилизованном мире мы видим серьёзное отношение к историческому наследию. За нарушения – серьёзные штрафные санкции. А у нас что получается - является нормой рушить старинные здания, которые бы простояли ещё 200 лет? Надо сохранять дома, представляющие не просто исторический, но и архитектурный интерес. Они просто красивые (…)Ведь наш город выделяется тем, что он имеет свой шарм, он узнаваемый, потому что у него уникальная архитектура. Таких городов больше нет. Это важно понимать, в том числе и бизнесу", - отметил председатель краеведческого общества "Прииртышье" г. Семей Марат Сасанов.

Разрушенный до основания дом - это некогда двухэтажный купеческий особняк, украшенный рустами, фронтонами, полуколоннами и другими фасадными элементами, одно из самых примечательных зданий в округе. Вкупе с соседними постройками конца ХIX - начала ХХ века он составлял зрелищную архитектурную среду старинного города.

Оно расположено в окружении таких же красивых аутентичных строений – по соседству с первой пожарной каланчой Казахстана и первым литературно-мемориальным музеем-заповедником имени Абая.

Историческая ценность здания на перекрёстке была в том, что на его фоне запечатлены фрагменты казахстанского фильма "Ботагоз" снятого режиссёром Шакеном Аймановым в 1957 году. Семей с его культовыми особняками, жилыми домами царских чиновников и богатых горожан, стал отличной съёмочной площадкой. В кадр попали улицы, мечети, площади старого города.

"Если владельцы старинных зданий преднамерились снести своё владение, то делают это очень быстро. Выбирают удобное время, как правило, ночью в выходной день. Приспособились хитро. Зная это, мы идём на упреждение. Мы попросили обозначить золотой квадрат, чтобы в нём не сносили красивые особняки. Маслихат принял наше предложение о трёхгодичном меморандуме. Всё оговорено, но он не работает. Если опять возвращаться к цивилизованному миру, в туристических городах существуют кварталы, которые считаются историческими - они спокойные, там больше количество парков, арбатов, располагающие к прогулкам. Деловые центры строят в других местах", - напомнил Марат Сасанов.

В свою очередь общественник, почётный строитель Республики Казахстан Николай Исаев заметил интересную и показательную хронологию в деле контроля за застройкой города. По его мнению, нужно вернуть надзор в виде градостроительных советов.

"Через два месяца после того, как в Семее отменили градостроительный совет, начальника отдела архитектуры и градостроительства Семея осудили за взяточничество. Понимаете, градостроительный совет - это ещё один надзорный орган. И он кое-кому мешает", - считает Николай Исаев.

В Семее есть несколько полуразрушенных особняков, чьё положение не улучшил ещё ни один аким. Среди них известный на всю страну купеческий особняк, памятник архитектуры. Мы несколько раз писали о многострадальной судьбе этого пряничного дома. Классический образец архитектуры конца 19 века пытались снести четыре раза, краеведы буквально ложились под бульдозер, отстаивая его для горожан.

В 2023 году, пережив несколько попыток вандализма, здание получило статус памятника архитектуры местного значения благодаря постановлению акима области Абай. Владелец дважды пытался отменить его, подав в суд на Нурлана Уранхаева. Но краеведы и представители управления культуры области Абай отстояли охранную грамоту.

"Мы его восстановим и добьёмся того, что здание будет служить народу", - обещал месяц назад бывший глава региона Уранхаев.

Сможет ли новый аким Берик Уали выполнить обещания своего предшественника, покажет время.

По мнению краеведов, сохранять нужно все красивые крепкие здания, чтобы потомки видели, как выглядел их город в разные периоды своего становления, в какой атмосфере жили здесь до них. А одно здание-памятник среди функциональных угловатых новоделов не справится с этой важной задачей.

В области Абай насчитывается 423 монументальных, градостроительных и археологических памятника.

Фото: Альбина Халел.