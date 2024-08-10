Смартфоны и подставные лица: с комплексного тестирования в магистратуру удалили 149 казахстанцев

Об итогах комплексного тестирования в магистратуру рассказали в Министерстве науки и высшего образования РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Комплексное тестирование для поступления в магистратуру сдали более 39 тысяч претендентов. В итоге пороговый балл набрали 43% поступающих. Средний показатель составил 75 баллов. Максимальный балл – 132.

"По результатам тестирования за нарушение правил были аннулированы результаты 149 участников. В том числе, 101 поступающих не были допущены к тестированию за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. За нарушение правил во время тестирования из аудиторий удалены 41человек, их результаты также аннулированы. Благодаря трехуровневой системе прокторинга были зафиксированы три подставных лица. Также по результатам проверки видеозаписей тестирования аннулированы баллы четырёх человек", — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что нарушение правил уменьшилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Для примера — в 2023 году был зарегистрирован 281 факт.

Напомним, для обучения в магистратуре в этому году в Казахстане выделено 13 тысяч грантов.