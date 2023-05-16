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Смартфоны на 50 миллионов пытались незаконно ввезти в Казахстан
Сотрудники пограничной службы КНБ РК пресекли незаконный ввоз более 200 смартфонов стоимостью 50 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"7 мая 2023 года департаментом пограничной службы КНБ по Жамбылской области в пункте пропуска "Кордай" был остановлен пассажирский микроавтобус, следовавший в Казахстан под управлением гражданина Казахстана. В ходе проверки автотранспорта в тайнике обнаружены сокрытые от досмотра 220 смартфонов без сопроводительных документов.По предварительным данным, стоимость изъятых мобильных устройств составляет порядка 50 миллионов тенге", — говорится в сообщении.
Задержанного казахстанца и изъятый груз передали сотрудникам департамента государственных доходов региона для принятия процессуального решения.
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