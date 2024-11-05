Смарт-часы по 300 тысяч: гуляющие по Костанаю осуждённые могут обойтись бюджету очень дорого

Число преступлений, совершённых рецидивистами, выросло в Костанае почти в пять раз, а количество преступлений, совершённых осуждёнными, с которых ещё не сняли судимость или которые её не погасили, увеличилось на 20 с лишним процентов. Такие неутешительные цифры привёл на недавнем совещании с участием акима Костаная заместитель прокурора города Ерлан Басмурзин, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Он, в частности, отметил, что осуждённые, которые проходят пробационный контроль, то есть по приговору суда обязаны не выходить из дома после 22:00, не посещать увеселительные заведения, не выезжать за пределы места жительства, часто нарушают наложенные на них ограничения. Браслеты, которые одевают им на ноги, неэффективны тем, что они громоздкие, сковывают движения, быстро разряжаются во время сна осуждённых. Но самое главное – их невозможно носить вместе с обовью, особенно в зимнее время, которое не за горами. К тому же, как сообщили на совещании, браслетов для ног чуть ли не в десять раз меньше, чем состоящих на учёте осуждённых, то есть их попросту не хватает. К минусам ножных электронных браслетов прокуроры отнесли и дискомфорт, который испытывают осуждённые при их ношении.

В связи с этим руководство прокуратуры Костаная предложило закупить смарт-часы с функцией контроля движения. Они более долговечные, быстро заряжаются и не несут неудобств при постоянном ношении.

"Да, действительно, такое предложение поступило, мы хотим сделать первый закуп умных часов с функцией контроля движения за осуждёнными, – подтвердил начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Костаная Диас Нургалиев. – Но этим вопросом занимается заместитель прокурора города Басмурзин, а он сейчас в отпуске".

В прокуратуре лишь отметили, что смарт-часы с помощью специального мобильного приложения помогут отслеживать, не выехал ли осуждённый за пределы населённого пункта, не снял ли он их, а если снял, то будет фиксироваться дата и время снятия. Уведомление будет приходить и о том, что устройство отключено уже более трёх часов, а также "сообщать", что осуждённый вышел из дома в запрещённое время – с 22:00 до 06:00. А также уведомлять о посещении им кафе, баров, магазинов по продаже спиртных напитков, которые такой категории лиц тоже запрещено покупать на время пробационного контроля. Кроме того, их можно заряжать, не снимая с руки, в отличие от браслетов, которые нужно снимать с ног для того, чтобы зарядить. И в последнем случае осуждённые могли обманывать контролирующих с помощью хотя бы этой нехитрой уловки – снять браслет с ноги якобы для зарядки, а в это время находиться, где угодно. Естественно, без возможности их проконтролировать.

В прокуратуре Костаная отметили, что хотят потратить на покупку смарт-часов почти 230 млн тенге. Умных гаджетов требуется закупить 500 штук, так как сейчас на учёте пробации состоят 458 осуждённых. Стоимость каждой единицы смарт-часов прокуратура оценила в 300 тысяч тенге, плюс 13 тысяч тенге за ежемесячное обслуживание.

На вопрос нашего корреспондента о том, потянет ли городской бюджет такие расходы, ведь смарт-часы гораздо дороже обычных браслетов и не проще ли тогда докупить больше браслетов для ног, если их не хватает, в прокуратуре Костаная пока не смогли ответить.

"Я не курирую этот вопрос, поэтому не могу комментировать эту покупку, – сообщил нам Диас Нургалиев. – Когда выйдет из отпуска заместитель прокурора города, можете обратиться к нему с этими вопросами".

В пресс-службе акимата Костаная нам пояснили, что трата почти 230 млн тенге на покупку смарт-часов для осуждённых – не самая дешёвая закупка. В связи с рациональным подходом к трате бюджетных денег в городском акимате предложили такое решение – сделать пробный закуп умных часов в небольшом количестве. Если они покажут свою эффективность в отслеживании осуждённых, стоящих на пробационном контроле, а ещё лучше – помогут снизить количество совершаемых ими преступлений, то костанайский бюджет рассмотрит вопрос о расходах на приобретение необходимого количества смарт-часов. Так что пока масштабная умная покупка только в планах, и над её целесообразностью ещё будут думать.

Почему в прокуратуре города определили стоимость одного гаджета в размере именно 300 тысяч тенге, пока непонятно. Мы позвонили в местные магазины по продаже электроники и бытовой техники, где нам назвали гораздо меньшую сумму. К примеру, в компании DNS нам сообщили, что в продаже есть пока только детские смарт-часы с функцией контроля движения. Их стоимость варьируется от 17 тысяч до 50 тысяч тенге. Смарт-часы для взрослых мы нашли в казахстанской сети магазинов Sulpak. Нам сообщили, что часы для взрослого с GPS-контролем можно купить в пределах 90-150 тысяч тенге. Примерно такие же цены нам озвучили в магазинах "Технодом" и "Мечта".

"Часы отлично подойдут, к примеру, для пожилых людей, у которых наблюдаются проблемы с памятью, которые могут заблудиться и не вспомнить, где они находятся. Устройство подключается к смартфону или планшету, через который из дома или любого другого места можно отслеживать, где находится ваш родственник", – пояснили нам менеджеры в магазинах.

Почему прокуратура Костаная остановилась на более высокой цене на смарт-часы, мы попытались выяснить в ДУИС (департамента уголовно-исполнительной системы) по Костанайской области. В отделе пробации нам сообщили, что на все вопросы, связанные с покупкой смарт-часов для осуждённых, смогут ответить только после официального запроса.

Электронные браслеты для условно-досрочно освобождённых Костаная начали закупать в прошлом году. Тогда сообщалось, что они лёгкие, удобные, водонепроницаемые и держат зарядку несколько дней. В качестве пробной закупки было приобретено всего 10 таких браслетов для ног. Но они предназначались только для тех, кто вышел по УДО (на конец прошлого года их было 18 человек), а не для всех осуждённых, о которых шла речь в этом году.

Вероятно, покупка электронных браслетов для ног себя не оправдала, поэтому в прокуратуре решили попробовать новый гаджет. И если смарт-часы для осуждённых всё-таки закупят, то Костанай станет первым городом Казахстана, в котором осуждённые вместо электронных браслетов на ногах носят умные часы на руках.