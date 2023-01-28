Смаилов указал на недоработки в теплоснабжении Шымкента

Фото: primeminister.kz

Запуск новых промышленных объектов, модернизация автодорог и жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция соцучреждений и ряд других вопросов рассмотрены на совещании по развитию Шымкента под председательством премьер-министра страны Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

С докладами выступили аким города Мурат Айтенов, министр индустрии Марат Карабаев, первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова, а также вице-министры нацэкономики Бауыржан Омарбеков, энергетики – Асет Магауов и здравоохранения – Жандос Буркитбаев.

Премьер-министр отметил, что правительство приступило к реализации широкомасштабных преобразований, обозначенных главой государства в предвыборной программе.

"Особое значение в ней придается вопросам повышения качества жизни и благосостояния наших граждан. Для достижения этих задач разработан и утвержден детальный план действий", — сказал Алихан Смаилов.

Так, по его словам, акимату города следует уделить первоочередное внимание модернизации инженерной инфраструктуры, а именно сетей тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и другим.

"Шымкент расположен на юге нашей страны, поэтому низкие температуры здесь редкость. Вместе с тем от жителей города поступают жалобы на перебои с подачей тепла. Например, не так давно многоэтажки в районах "Жана Талап" и "Туран" оставались без отопления. Таких ситуаций акимату допускать нельзя", — подчеркнул премьер.

Глава правительства положительно оценил высокие темпы роста строительства города. В частности, только за последние два года в эксплуатацию было введено свыше двух миллионов квадратных метров жилья.

Фото: primeminister.kz

При этом он добавил, что на этом фоне в мегаполисе увеличивается нагрузка на транспортную сеть, что требует значительного повышения качества проводимых ремонтных работ, а также на социальную инфраструктуру, в связи с чем нужно своевременно открывать новые школы, больницы и другие соцобъекты.

"В предстоящие три года в городе планируется построить 54 школы на 68 тыс. мест. Это внесет большой вклад в решение проблемы трехсменного обучения в Шымкенте", — сказал Алихан Смаилов.

Переходя к экономическому блоку вопросов, премьер подчеркнул, что акимату нужно продолжать работу по диверсификации экономики и импортозамещению. Основной упор при этом нужно делать на обрабатывающий сектор. В этой связи он обозначил важность повышения эффективности и расширения существующих индустриальных зон, а также открытия новых производственных площадок.

"В целом инвестиционный портфель города на 2022-2026 годы включает 283 проекта на сумму 2 трлн тенге. Акимат должен обеспечить запуск текущих проектов в срок и качественную проработку остальных", — указал глава Правительства.

Кроме того, Алихан Смаилов отметил необходимость продолжения системной работы по сдерживанию роста цен на социально-значимые продовольственные товары. Это в том числе касается применения доступных рыночных механизмов, деятельности региональной комиссии по выявлению посреднических цепочек и развития аграрного сектора.

Подводя итоги заседания, премьер-министр поручил проработать вопросы обеспечения водой жилого массива "Сайрам", строительства магистрального канализационного коллектора и Дворца школьников в микрорайоне "Туран", увеличения объемов финансирования строительства дорожной инфраструктуры в Шымкенте в целом.

Алихан Смаилов также обозначил необходимость реконструкции тепловых сетей, насосных станций, модернизации котельных и газоснабжения жилого массива "Кайнарбулак".

Напомним, прибыв с рабочей поездкой в Шымкент, Смаилов раскритиковал акима мегаполиса за состояние аэропорта.

Ранее премьер дал старт работе крупнейшего в стране стекольного завода стоимостью 5,8 миллиарда тенге.