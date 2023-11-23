Смаилов рассказал о привлечении в Казахстан иностранных инвестиций

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов рассказал о работе по привлечению в Казахстан прямых иностранных инвестиций и реализации новых инвестпроектов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

"По прошлому году у нас объём прямых иностранных инвестиций составил рекордный за последние 10 лет уровень в 28 миллиардов долларов. В первую очередь эти инвестиции пошли в горно-металлургический комплекс, обрабатывающую промышленность, торговлю, транспорт и финансовый сектор", — сказал Алихан Смаилов.

По итогам первого полугодия привлечено уже 13,5 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций.

"В любом случае уровень в 27-28 миллиардов долларов – это рекордный уровень для Казахстана за последние 10 лет. Мы намерены и дальше поддерживать такую высокую динамику привлечения инвестиций. Глава государства перед нами ставит задачу по привлечению 150 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций до 2029 года", — озвучил премьер-министр.

По его словам, для этого будет проводиться большая комплексная работа как на уровне правительства, так и на уровне местных исполнительных органов.