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t.me/KZgovernment Сегодня, 16:50
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Фото: t.me/KZgovernment

Смаилов принимает участие в Саммите мировых лидеров COP27

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл в Шарм-эш-Шейх для участия в Саммите мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

В работе Всемирного саммита по климату принимают участие представители более 120 стран. 

Главы государств и правительств выступят с "национальными обращениями", в которых представят видение своих стран по наиболее актуальным проблемам изменения климата.

Ожидается, что на полях Саммита Алихан Смаилов проведёт ряд двусторонних встреч.

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#политика #климат #Алихан Смаилов
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:50
217
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