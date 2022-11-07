Смаилов принимает участие в Саммите мировых лидеров COP27

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл в Шарм-эш-Шейх для участия в Саммите мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

В работе Всемирного саммита по климату принимают участие представители более 120 стран.

Главы государств и правительств выступят с "национальными обращениями", в которых представят видение своих стран по наиболее актуальным проблемам изменения климата.

Ожидается, что на полях Саммита Алихан Смаилов проведёт ряд двусторонних встреч.