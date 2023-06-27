Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме

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Сегодня в правительстве премьер-министр Алихан Смаилов устроил разбор полётов министерствам и акиматам, которые плохо готовятся к отопительному сезону, передает BaigeNewskz. Он поручил выполнить работу по подготовке в срок, в противном случае пригрозил кадровыми решениями.

"Мы специально рассматриваем этот вопрос в июне. До начала отопительного сезона еще есть время. Нельзя допускать срыва графиков и формального подхода в реализации поставленных задач. Уже сейчас мы видим ряд недоработок как со стороны акиматов, так и со стороны центральных государственных органов. Так, системным оператором, компанией "KEGOC" были утверждены ремонтные работы на ТЭЦ. Но очевидно, что эти работы идут с отставанием во многих регионах, а в отдельных случаях их переносят на следующий год", - заявил Смаилов.

По его словам, на Атырауской ТЭЦ не начат капитальный ремонт турбин - срыв составил 60 дней. А на ТЭЦ в Рудном не начат текущий ремонт котла. Срыв - 45 дней.

На ГРЭС-1 города Темиртау запланированный капитальный ремонт котла вообще отменен, сообщил глава правительства. Он отметил, что подобный подход недопустим.

"Надо повысить ответственность владельцев энергообъектов. Определить жесткие встречные обязательства. При этом министерством уже утверждены повышенные тарифы для 27-ми энергопроизводящих организаций. Низкими темпами ведется ремонт тепловых сетей. Из 47 проектов по ремонту сетей работы ведутся только по 30. До конца не завершено техническое обследование сетей. Подобная ситуация складывается в том числе из-за отсутствия координации между уполномоченным органом и акиматами. В целом оцениваю работу по подготовке к отопительному сезону как неудовлетворительную. Ответственные заместители первых руководителей акимов и министров должны быть "полевыми", а не "кабинетными"", - возмутился премьер-министр.

Алихан Смаилов заявил, что времени на раскачку у чиновников уже не осталось, и поручил работать круглосуточно, так как риски не успеть к отопительному сезону высокие.

"Если ситуация до конца лета не улучшится, будут приняты кадровые решения в отношении ответственных лиц. Также обращаю внимание на следующее. Министерству энергетики совместно с акимами регионов надо обеспечить полную готовность теплоисточников к отопительному сезону без переносов сроков. Министерству индустрии совместно с акиматами регионов принять все необходимые меры по завершению ремонтных работ на тепловых сетях. Важно не допустить бюрократизма при выделении бюджетных средств на реализацию проектов текущего года", - сказал он.

Смаилов поручил Минэнергетики совместно с заинтересованными государственными органами в рамках законопроекта по теплоэнергетике проработать вопрос установления ответственности энергопроизводящих организаций за срыв утвержденного графика ремонта.

По словам премьера, при утверждении тарифа необходим комплексный подход, позволяющий определить обоснованность внесенных заявок и фактическую ситуацию на станции.