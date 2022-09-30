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  • Смаилов поставил перед Kazakh Invest задачу привлекать в страну крупных инвесторов
primeminister.kz Сегодня, 09:17
85
Фото: primeminister.kz

Смаилов поставил перед Kazakh Invest задачу привлекать в страну крупных инвесторов

Под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось очередное заседание Совета директоров АО "Национальная компания "Kazakh Invest", на котором рассмотрены результаты реализации плана развития компании и ряд организационных вопросов, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель правления Kazakh Invest Меиржан Юсупов доложил, что в прошлом году компании удалось выполнить практически все показатели развития, в том числе по финансовой части и реализации инвестиционных проектов.

В текущем году при поддержке Kazakh Invest планируется реализовать и ввести в эксплуатацию порядка 45 проектов на общую сумму более шести миллиардов долларов.

Премьер-министр подчеркнул, что в условиях глобальной борьбы за иностранные инвестиции перед Kazakh Invest стоит важная задача по привлечению крупных корпораций в экономику Казахстана и реализации новых инвестпроектов.

"В этом направлении следует использовать все имеющиеся инструменты и проводить проактивную работу с иностранными инвесторами. Все условия для этого со стороны правительства созданы", — сказал Алихан Смаилов.

Также на заседании рассмотрен вопрос внесения изменений и дополнений в Стратегию развития компании на 2018–2027 годы для приведения её в соответствие с Концепцией инвестиционной политики РК до 2026 года. Так, согласно Концепции, предусматривается обеспечение притока прямых иностранных инвестиций порядка 25 миллиардов долларов ежегодно.

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#Премьер-министр #KAZAKHINVEST #инвестиции
Журналист
Сегодня, 09:17
85
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