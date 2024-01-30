Смаилов поручил акиматам принять дорожные карты для восстановления оросительных систем
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Премьер-министр Алихан Смаилов поручил акиматам принять дорожные карты для восстановления оросительных систем, передаёт BaigeNews.kz.
"Акиматам регионов в месячный срок надо принять дорожные карты по восстановлению и оцифровке коммунальных и частных оросительных систем.
Также следует провести многофакторное обследование коммунальных гидротехнических сооружений", - сказал Смаилов на заседании правительства.
Он также поручил принять комплексный план развития водной отрасли и внести предложения для производства водосберегающего оборудования.
"Для эффективной реализации концепции предусмотрено принятие комплексного плана развития водной отрасли.
Он дополнит концепцию четким перечнем объектов водной инфраструктуры, запланированных к модернизации и строительству.
Поэтому министерству водных ресурсов в двухнедельный срок обеспечить внесение проекта Комплексного плана в аппарат правительства.
Министерству промышленности совместно с министерствами водных ресурсов и сельского хозяйства в месячный срок внести конкретные предложения по организации отечественного производства водосберегающего оборудования", - сказал Смаилов.
Глава правительства подчеркнул, что министерство водных ресурсов и ирригации с акиматами должны обеспечить эффективную реализацию концепции по развитию водных ресурсов.
Напомним, Нуржан Нуржигитов представил Концепцию развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2024-2030 годы. Также он сообщил, что Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана ведет работу по подписанию соглашения по распределению воды с Узбекистаном и Китаем.
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