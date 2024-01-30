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Смаилов поручил акиматам принять дорожные карты для восстановления оросительных систем

Сегодня, 10:59
АВТОР
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пресс-служба правительства РК Сегодня, 10:59
Сегодня, 10:59
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Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил акиматам принять дорожные карты для восстановления оросительных систем, передаёт BaigeNews.kz.

"Акиматам регионов в месячный срок надо принять дорожные карты по восстановлению и оцифровке коммунальных и частных оросительных систем.

Также следует провести многофакторное обследование коммунальных гидротехнических сооружений", - сказал Смаилов на заседании правительства.

Он также поручил принять комплексный план развития водной отрасли и внести предложения для производства водосберегающего оборудования.

 "Для эффективной реализации концепции предусмотрено принятие комплексного плана развития водной отрасли.

Он дополнит концепцию четким перечнем объектов водной инфраструктуры, запланированных к модернизации и строительству.

Поэтому министерству водных ресурсов в двухнедельный срок обеспечить внесение проекта Комплексного плана в аппарат правительства.

Министерству промышленности совместно с министерствами водных ресурсов и сельского хозяйства в месячный срок внести конкретные предложения по организации отечественного производства водосберегающего оборудования", - сказал Смаилов.

Глава правительства подчеркнул, что министерство водных ресурсов и ирригации с акиматами должны обеспечить эффективную реализацию концепции по развитию водных ресурсов.

Напомним, Нуржан Нуржигитов представил Концепцию развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2024-2030 годы. Также он сообщил, что Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана ведет работу по подписанию соглашения по распределению воды с Узбекистаном и Китаем.

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