Смаилов назвал причины замедления инфляции в Казахстане

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства сделал замечание заместителю председателя Нацбанка Берику Шолпанкулову. Он заявил, что неправильно связывать замедление инфляции с базой прошлого года, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

Заместитель председателя Национального банка РК Берик Шолпанкулов заявил, что годовая инфляция в Казахстане снижается седьмой месяц подряд. Текущий уровень составляет 11,8%

"Замедление годовой инфляции происходит в условиях умеренно жёсткой денежно-кредитной политики и постепенного исчерпания высокой базы 2022 года, снижения глобального инфляционного давления и издержек производства. В структуре инфляции годовые темпы роста всех компонентов демонстрировали замедление. Месячная инфляция также замедлилась до 0,6%. Однако темпы её роста всё ещё значительно превышают среднеисторические значения", - сказал он.

По словам зампреда Нацбанка, в сентябре продолжилось замедление годовых показателей инфляции. C учётом общей позитивной динамики инфляционных процессов Национальный Банк принял решение снизить базовую ставку до 16%.

Однако Алихан Смаилов сделал ему замечание.