Смаилов: Ключевая проблема бюджета страны – его хронический дефицит

Глава Высшей аудиторской палаты на совместном заседании палат Парламента заявил, что ключевой проблемой бюджета Казахстана является его хронический дефицит, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В последние годы расходы имеют значительную динамику роста. При этом их обеспеченность ненефтяными доходами колеблется на уровне 50%. Оставшийся разрыв в основном покрывается за счет трансфертов из Национального фонда и привлечения займов. Поэтому недостаточно просто удерживать дефицит. Нужны долгосрочные планы по формированию бездефицитного бюджета", - сказал Смаилов.

По его словам, нормативная правовая база по управлению Национальным фондом нуждается в стабильности. Иначе будут риски недостижения поставленной главой государства цели по увеличению валютных активов Нацфонда до $100 млрд к 2030 году.