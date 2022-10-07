Смаилов: Казахстан привлечёт 360 миллионов долларов на турпроекты на Каспии

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов выступил на пленарном заседании второго Каспийского экономического форума, проходящего в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Правительства.

Глава правительства отметил, что Каспийский регион имеет богатую историю, многообразную культуру и большие природные запасы. Вместе с тем Каспий играет важную роль в развитии международной торговли в силу своего географического расположения и уникального транзитного потенциала.

"Казахстан наметил большие планы по формированию трансграничных хабов, которые увеличат потенциал транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад. Это морские порты Актау и Курык, сухой порт "Хоргос", Международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия" и другие", — сказал Алихан Смаилов.

Учитывая, что подобные инфраструктурные узлы способствуют расширению торговых потоков в прикаспийские страны и на международные рынки, премьер акцентировал внимание на инициативе Касым-Жомарта Токаева о создании Прикаспийского продовольственного хаба.

При этом он отметил, что для полного раскрытия потенциала межрегиональной торговли необходимо улучшать транспортную связанность региона. Так, например, порт Актау может стать узловым на маршруте "Индия – страны Персидского залива – Иран – Казахстан – Россия".

Алихан Смаилов также заявил о необходимости развития и синхронного устранения "узких" мест на Транскаспийском международном транспортном маршруте для расширения грузопотоков между Европой, Центральной Азией и Китаем.

"Сегодня мы выступили с инициативой: договорились с коллегами о том, что начнём эту работу уже сейчас. Разработаем соответствующую дорожную карту и приступим к расширению потенциала наших транзитных маршрутов", — сказал он.

Ещё одним важным аспектом сотрудничества Смаилов назвал обеспечение региональной энергетической безопасности. В этом направлении главными приоритетами становятся глубокая переработка нефти и газа.

"Сегодня Казахстан совершенствует законодательную базу и создаёт более привлекательные условия для инвестиций в недропользование. До конца года будет внедрён Улучшенный модельный контракт, который предусматривает фискальные и регуляторные преференции для сложных нефтегазовых проектов на суше и на море", — сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, по его словам, созданы благоприятные условия для реализации перспективных проектов в нефтегазохимии. В частности, предусмотрены значительные меры господдержки и преференции в рамках специальной экономической зоны в Атырауской области.

Немаловажную роль, по мнению премьер-министра, играет и взаимодействие в сфере экологии, так как в прибрежных зонах Каспия проживает более 15 миллионов человек.

"Сохранение экологического баланса является важнейшей задачей для наших стран. Проблемы моря связаны с истощением его биологических ресурсов, рисками серьезного загрязнения в результате добычи сырья и транспортировки грузов. В этой связи призываем поддержать возобновление деятельности Каспийской экологической программы", — подчеркнул Алихан Смаилов.

В завершение он призвал страны региона активизировать совместные шаги в сфере туризма: принять меры по запуску комбинированных туров, развитию круизного туризма и либерализации визово-миграционных режимов.

"Правительством Казахстана также ведётся работа по созданию на побережье Каспия благоприятного туристского климата. В частности, до 2025 года планируется реализовать 15 инвестиционных проектов на сумму более 360 миллионов долларов", — отметил он.

Премьер-министр добавил, что ключевым шагом для развития регионального туризма стала подготовка соответствующего соглашения между странами бассейна Каспийского моря.

"Предлагаем активизировать работу по его скорейшему подписанию", — заключил Алихан Смаилов.

Справочно: Каспийский экономический форум (КЭФ) – крупнейшая площадка для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества стран Каспийского региона, основными из которых являются развитие торгово-экономических связей и транспортно-логистической инфраструктуры. В рамках форума проводятся круглые столы, пленарные заседания, конференции и другие мероприятия.

Участие во втором КЭФ принимают более 1000 делегатов из стран каспийской "пятерки", а также Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана. Делегации возглавляют председатель Правительства России М. Мишустин, Премьер-Министр Азербайджана А. Асадов, первый вице-президент Ирана М. Мохбер и заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана Х. Гельдымурадов.