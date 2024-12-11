По результатам аудита об эффективности использования государственных средств, выделенных на субсидирование сельского хозяйства, выявлено 142 млрд тенге неэффективного использования бюджетных средств. Об этом сообщил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на заседании Мажилиса, передает BaigeNews.kz.

"В целом по результатам аудита выявлены 142 млрд тенге неэффективного планирования и использования бюджетных средств, два млрд тенге финансовых нарушений. Экономические потери и упущенная выгода оценочно составили пять млрд тенге. В бюджет возмещено и восстановлено почти два млрд тенге. По четырем фактам материалы переданы в правоохранительные органы, 322 материала направлены для привлечения к административной ответственности", - сказал Смаилов.

По его словам, в целом при высокой экономической значимости сельское хозяйство демонстрирует низкий вклад в ВВП – в среднем около пять процентов.

Основные причины: низкая производительность, медленные темпы роста орошаемых земель, неэффективное водопользование, слабое развитие транспортно-логистической инфраструктуры, недостаточная материально-техническая оснащенность и другое.

В целом за пять лет из бюджета на субсидирование выделено около двух трлн тенге. Однако ряд системных проблем обусловил их ограниченный эффект.

Одна из причин – это недостаток стратегического планирования и отсутствие преемственности в развитии отрасли, сказал Смаилов.

"Постоянно менялись приоритеты. Это препятствовало построению эффективной системы государственной поддержки отрасли. А искаженные статистические данные оказали негативное влияние выстраиванию четких ориентиров. Как результат отдельные целевые индикаторы были признаны чрезмерно амбициозными и в конце скорректированы в сторону снижения. Но даже это не позволило обеспечить успешную реализацию более 40 процентов целевых индикаторов Концепции развития АПК. Система субсидирования, к сожалению, также далека от совершенства. Виды и направления субсидий постоянно меняются. Механизм их предоставления также менялись в процессе реализации. Более 70 изменений только за пять лет", - сказал Смаилов.

По его словам, правила в отдельных случаях принимались с задержкой. Спустя пять лет правил по субсидированию увеличения доли переработки отечественной сельскохозяйственной продукции, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до сих пор нет. Это следствие непроработанности подходов к субсидированию на момент выдвижения данных инициатив, считает Алихан Смаилов.

Он считает, что в таких условиях сельхозтоваропроизводителям требуется немало усилий для адаптации к новшествам. Это справедливо порождает недоверие к мерам господдержки.

Помимо этого, Смаилов указал, что нет четких приоритетов субсидирования.

"Это способствует распылению средств на большое количество направлений субсидирования. По 17 направлениям предоставляются 67 видов субсидий, однако их эффективность остается незначительной. К тому же не определены конкретные целевые индикаторы. По оценкам экспертов, из-за распыленности по некоторым направлениям поддержки потребности субсидирования в целом недофинансированы в два раза. Отмечено долгое – до двух лет – ожидание исполнения по большинству заявок на выплату субсидий. Отсутствует оценка получателей", - сказал Смаилов.

Все это привело к выплате пять млрд тенге субсидий более 2,5 тысяч субъектов, которые прекратили свою деятельность до или после получения субсидий. Почти трёх тысяч получателей субсидий на 5,4 млрд тенге и вовсе не являлись субъектами АПК.

Ранее сообщалось, что форум работников сельского хозяйства состоялся в области Абай.