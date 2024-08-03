Слёзы радости: эмоции казахстанцев после получения грантов

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек в своих социальных сетях поделился роликом, где можно увидеть эмоции казахстанских выпускников после получения гранта, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видео — вчерашние школьники улыбаются, обнимаются и даже плачут от радости, увидев своё имя в опубликованном сегодня списке.

"Слезы радости: реакция наших детей на получение государственного гранта", — подписал видео Саясат Нурбек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі (@gylym_jogarybilim)

Напомним, сегодня министерство обнародовало список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год.

Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа включительно. Наибольшее количество грантов было выделено на инженерные и технические направления. По поручению Главы государства в этом году впервые введены дифференцированные гранты с частичной оплатой за обучение. По 150 дифференцированных грантов выделены по ГОП "Педагогические науки" и "Социальные науки, журналистика и информация". Также, для поступающих по программе "Серпін" выделено 3 903 гранта. В списке грантов есть и 5 000 целевых образовательных грантов для обучения в ведущих вузах молодежи из густонаселенных, вновь образованных и западных регионов.

Список обладателей государственных образовательных грантов можно посмотреть зздесь.