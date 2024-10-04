Слёт лидеров волонтёрских движений стран – участниц СВМДА прошёл в Астане

3-4 октября в Астане состоялся Слёт лидеров волонтёрских движений стран – участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Он объединил свыше 450 делегатов из 21 страны, в том числе Азербайджана, Ирана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Таиланда, Узбекистана, Шри-Ланки и других, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В пленарной сессии приняли участие Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин, Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай, министр культуры и информации Аида Балаева, а также лидеры волонтёрских организаций зарубежных стран.

Ерлан Карин подчеркнул, что Глава государства уделяет большое внимание деятельности волонтёров, отмечая их особую роль в укреплении социальной справедливости, продвижении основополагающих ценностей единства и солидарности.

Государственный советник указал на масштабность волонтёрского движения в Казахстане, обозначив, что сегодня в стране плодотворно работают более 740 волонтёрских организаций, которые реализуют масштабные инициативы, формируя новую культуру поведения. Ерлан Карин также отметил вклад казахстанских волонтёров в развитие международного волонтёрского движения и их участие в добровольческих программах ООН, ЮНИСЕФ и других международных инициативах.

В ходе мероприятия состоялись содержательные дискуссии, были выдвинуты различные инициативы и предложения, рассмотрены ключевые вопросы волонтёрского движения и его роль в достижении Целей устойчивого развития.

В завершение участниками встречи выработаны рекомендации по совместному развитию сферы волонтёрства на пространстве СВМДА и высказаны предложения по проведению предстоящего Международного года мобилизации волонтёров.

Слёт волонтёров СВМДА стал важной платформой для обмена знаниями и опытом, еще одним шагом в развитии волонтёрского движения в Азии.

В рамках мероприятия около 200 волонтёров посадили более 100 деревьев на территории Ботанического сада в Астане.

В акции приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай.