Слёт лидеров волонтёрских движений стран – участниц СВМДА прошёл в Астане
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3-4 октября в Астане состоялся Слёт лидеров волонтёрских движений стран – участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Он объединил свыше 450 делегатов из 21 страны, в том числе Азербайджана, Ирана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Таиланда, Узбекистана, Шри-Ланки и других, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В пленарной сессии приняли участие Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин, Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай, министр культуры и информации Аида Балаева, а также лидеры волонтёрских организаций зарубежных стран.
Ерлан Карин подчеркнул, что Глава государства уделяет большое внимание деятельности волонтёров, отмечая их особую роль в укреплении социальной справедливости, продвижении основополагающих ценностей единства и солидарности.
Государственный советник указал на масштабность волонтёрского движения в Казахстане, обозначив, что сегодня в стране плодотворно работают более 740 волонтёрских организаций, которые реализуют масштабные инициативы, формируя новую культуру поведения. Ерлан Карин также отметил вклад казахстанских волонтёров в развитие международного волонтёрского движения и их участие в добровольческих программах ООН, ЮНИСЕФ и других международных инициативах.
В ходе мероприятия состоялись содержательные дискуссии, были выдвинуты различные инициативы и предложения, рассмотрены ключевые вопросы волонтёрского движения и его роль в достижении Целей устойчивого развития.
В завершение участниками встречи выработаны рекомендации по совместному развитию сферы волонтёрства на пространстве СВМДА и высказаны предложения по проведению предстоящего Международного года мобилизации волонтёров.
Слёт волонтёров СВМДА стал важной платформой для обмена знаниями и опытом, еще одним шагом в развитии волонтёрского движения в Азии.
В рамках мероприятия около 200 волонтёров посадили более 100 деревьев на территории Ботанического сада в Астане.
В акции приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай.
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