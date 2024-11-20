Служебное авто в нерабочее время: статистика нарушений среди костанайских чиновников

Чиновники Костанайской области стали в три раза меньше использовать служебный транспорт в нерабочее время, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Соответствующий анализ провёл департамент по делам госслужбы

Так, если в 2023 году было зафиксировано 840 фактов использования чиновниками транспорта в нерабочее время, то за первое полугодие 2024 года – 223 факта. Наблюдается снижение более чем в три раза.

"Анализ показал, что из общего количества фактов использования служебного автотранспорта значительная часть приходится на выходные и праздничные дни – 184 случая, а 39 случаев – на будние дни в нерабочее время. В то же время часть использования транспорта обусловлена объективными причинами, например, необходимостью оперативного реагирования на природные явления, в частности, на паводки. К примеру, из 223 фактов 205 случаев обусловлены подобными чрезвычайными ситуациями", – отметили в департаменте.

Наибольшее количество фактов использования служебного автотранспорта без надлежащего оформления допущено акиматами Житикаринского района (41 факт), Костаная (31 факт), Костанайского района (26 фактов), Рудного (16 фактов), Денисовского (14 фактов), Карабалыкского (14 фактов), Камыстинского (16 фактов), Узункольского (13 фактов), Карасуского (11 фактов), Фёдоровского районов (10 фактов), Лисаковска (9 фактов), Амангельдинского (8 фактов), Алтынсаринского (6 фактов), Сарыкольского (4 факта), Наурзумского районов (4 факта) и района имени Беимбета Майлина (2 факта).

"Также по итогам анализа установлено 18 фактов нерационального использования служебного транспорта в Камыстинском (13 фактов), Наурзумском районах (4 факта) и в городе Лисаковске (1 факт)", – сообщили в департаменте.

Есть аналогичные нарушения и среди областных управлений. Общая сумма штрафов, наложенных на госорганы, составила 970 996 тенге.

Сообщалось, что в Костанайской области руководитель отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Сарыкольского района попался за рулём в пьяном виде. Он был на служебном авто.