Служебное авто продали физлицу сотрудники акимата в области Улытау

Мерами прокуратуры города Каражал области Ұлытау в доход государства возвращена незаконно проданная служебная автомашина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру.

“Сотрудниками КГП "Горкомхоз акимата города Каражал" физическому лицу незаконно продана служебная автомашина "LADA- 21214-187". С учетом указанного, прокуратурой города зарегистрировано досудебное расследование в отношении работников КГП "Горкомхоз акимата города Каражал”, - говорится в сообщении.

В настоящее время досудебное расследование прекращено в связи с возмещением ущерба, принятыми мерами автомашина возвращена государству.