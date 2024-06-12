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Служебное авто продали физлицу сотрудники акимата в области Улытау

Сегодня, 17:20
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:20
Сегодня, 17:20
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Фото: baigenews.kz

Мерами прокуратуры города Каражал области Ұлытау в доход государства возвращена незаконно проданная служебная автомашина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру.

“Сотрудниками КГП "Горкомхоз акимата города Каражал" физическому лицу незаконно продана служебная автомашина "LADA- 21214-187".

С учетом указанного, прокуратурой города зарегистрировано досудебное расследование в отношении работников КГП "Горкомхоз акимата города Каражал”, - говорится в сообщении.

В настоящее время досудебное расследование прекращено в связи с возмещением ущерба, принятыми мерами автомашина возвращена государству.

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