Службы помощи детям с особыми образовательными потребностями появятся в Алматы

Восемь служб раннего вмешательства для помощи детям с особыми образовательными потребностями появятся в Алматы. Об этом сообщили на первом заседании Совета по развитию инклюзивной среды, передаёт BaigeNews.kz.

"В целях предоставления помощи и поддержки детям и их семьям по поручению акима Алматы Ерболата Досаева планируется открыть службы раннего вмешательства на базе дошкольных организаций в восьми районах города. Служба будет включать 56 специалистов, в том числе трансдисциплинарных специалистов, педиатров развития, психологов, специальных педагогов, специалистов по сенсорной интеграции, логопедов, эрготерапевтов", – сказала замакима Алматы Асем Нусупова.

Центр раннего вмешательства станет органом межведомственного взаимодействия, через который планируется осуществлять финансирование деятельности соответствующих служб. Его основной задачей будет создание единой базы данных детей, находящихся в группе риска и имеющих инвалидность, а также налаживание пошаговых процессов получения необходимых услуг.