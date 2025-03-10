В целях безопасности участка автодороги "Шымбулак-Мынжылкы" специалисты "Казселезащиты" МЧС провели профилактический спуск лавины в бассейне реки Киши Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В результате взрывных работ произошел контролируемый сход снежной массы объемом 60 тысяч кубических метров. Жертв, пострадавших и разрушений нет. Лавина перекрыла автодорогу, очистка которой проводится силами АГЭТУ "Казселезащита" с привлечением спецтехники. В мероприятии были задействованы все службы МЧС Казахстана, в составе 27 человек, 11 единиц техники и 2 кинологических расчета, также был задействован вертолет "Казавиаспас" МЧС", — говорится в сообщении.

В МЧС попросили казахстанцев воздержаться от поездок по указанному маршруту до завершения очистных работ.

Ранее специалисты предупреждали об опасности схода лавин с 7 по 11 марта. 10 марта лавины сошли на горнолыжных курортах Шымбулак и Акбулак в Алматы и Алматинской области. Жертв и пострадавших нет.