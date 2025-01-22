Мажилис во втором чтении принял законодательные поправки по вопросам службы в резерве, передает BaigeNews.kz. Она станет дополнительным способом комплектования армии и позволит подготовить резервные силы по необходимым военно-учётным специальностям, сократить сроки готовности воинских частей за счёт того, что резервисты будут прибывать напрямую в воинскую часть, а также повысить боевую готовность формируемых подразделений.

Законом вводится новое понятие "военный резервист", который во время занятий или сборов приобретает статус военнослужащего.

Введение службы в резерве запланировано с 2025 года. Таким образом продолжается совершенствование подготовки армии. Данный способ уже применяется в странах СНГ и других зарубежных странах. Казахстанская Военная доктрина имеет оборонительную направленность, поэтому наша страна в мирное время готовит боеготовую армию, способную отразить агрессию и защитить территориальную целостность государства при необходимости.

На начальном этапе Министерство обороны планирует набрать около двух тысяч резервистов со всей страны. В дальнейшем набор будет регулироваться, исходя из потребности армии.