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Службу охраны лесов планируют создать в Казахстане

Сегодня, 09:09
АВТОР
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berez.org Сегодня, 09:09
Сегодня, 09:09
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Фото: berez.org

Создать новую службу планируется посредством дополнения в постановление правительства перечня республиканских служб гражданской защиты, передает BaigeNews.kz..

В дополненном перечне будет служба охраны и защиты лесов, указано в проекте постановления правительства, размещенного для обсуждения на портале "Открытые НПА" до 13 марта.

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