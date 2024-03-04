Службу охраны лесов планируют создать в Казахстане
Сегодня, 09:09
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Сегодня, 09:09Сегодня, 09:09
72Фото: berez.org
Создать новую службу планируется посредством дополнения в постановление правительства перечня республиканских служб гражданской защиты, передает BaigeNews.kz..
В дополненном перечне будет служба охраны и защиты лесов, указано в проекте постановления правительства, размещенного для обсуждения на портале "Открытые НПА" до 13 марта.
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