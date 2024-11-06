Служба в армии: депутаты предложили поправки по системе отсрочек и освобождений

На пленарном заседании в Мажилисе Парламента РК выступила депутат Юлия Кучинская. Ее выступление касалось законопроекта "О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания" (первое чтение). По словам Кучинской, он инициирован депутатами Парламента Республики Казахстан с целью создания целостной системы военно-патриотического воспитания граждан и вовлечения в данную работу всех государственных органов и организаций, передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках обсуждения законопроекта депутатами предложены дополнения в части совершенствования законодательства в вопросах информационно-идеологического обеспечения обороны, повышения значимости военно-патриотического воспитания граждан и активизации работы в данном направлении. Учитывая современные реалии, демографическую ситуацию в стране и показатели призыва на срочную воинскую службу, депутатами представлен блок поправок по расширению охвата военной подготовкой и переподготовки военнообязанных. Так, предоставляется возможность выбора участвовать в воинских сборах или пройти на возмездной основе курсовую военную подготовку по месту жительства. За время курсовой подготовки военнообязанный пройдет весь курс обучения, который проходят на воинских сборах", ― сказала депутат.

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК

Военно-патриотическое воспитание предполагает проведение комплексной последовательной работы на всех этапах образования.

"Еще Бауыржан Момышулы говорил: "Жауынгерлік тәрбие әскери киімде емес, жөргекте жатыр" (Патриотическое воспитание начинается не с военной формы, а с пеленок). В ходе заседаний рабочей группы рассмотрены поправки в части повышения качества обучения в школах и колледжах, учащихся по предмету начальная военная подготовка, расширения военной подготовки на военных кафедрах. Министерство обороны наделяется компетенциями по мониторингу осуществления военной подготовки, разработке регламентирующих документов для военных кафедр", ― продолжила Кучинская.

В обществе много вопросов вызывает призыв граждан на срочную воинскую службу. Депутатами предложены поправки в части создания справедливой системы отсрочек и освобождений.

"Так, внесена поправка, предусматривающая отсрочку от прохождения срочной воинской службы только один раз для одного уровня образования. Предложено расширить призыв граждан на воинскую службу по постановлению Правительства, включив в их число сержантов запаса", ― отметила депутат.

Она подчеркнула, что поступают обращения граждан о необоснованной постановке на воинский учет и призыв молодых людей, имеющих законные основания для освобождения в силу здоровья, семейного положения и других причин. Депутатами приняты поправки, направленные на совершенствование воинского учета и призыва граждан на воинскую службу. Предлагается актуализировать информацию о призывниках в автоматическом режиме из соответствующих информационных систем.

Во исполнение поручения Главы государства по повышению престижа воинской службы по призыву предусматриваются изменения в части:

прекращения обязанности по отработке за обучение для граждан, пришедших на воинскую службу по призыву, а также заключивших контракт о прохождении воинской службы;

сохранения места работы и занимаемой должности, заработной платы по месту работы за гражданами, подлежащими призыву, в период прохождения медицинской комиссии;

гражданам, отказавшимся от предоставления отсрочки и призванным на воинскую службу, гарантируется сохранение образовательного гранта и невозможность их отчисления из организации образования на период воинской службы;

конкретизированы нормы по образовательным льготам для срочников;

создаются условия для подготовки в армии специалистов, нужных в реальном секторе экономики, в первую очередь водители категорий "D" и "СЕ".

Также предложены нормы по расширению возможностей по подготовке высокопрофессиональных кадров с компетенциями в области безопасности и обороны в военных специальных учебных заведениях. Пересмотрены условия контракта и порядок присвоения воинских званий для вновь поступающих на воинскую службу по контракту.