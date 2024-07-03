Служба госохраны перешла на усиленный вариант обеспечения безопасности в Астане
Сегодня, 01:32
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Сегодня, 01:32Сегодня, 01:32
125Фото: instagram.com/sgork_official
В рамках правового режима антитеррористической операции Служба государственной охраны (СГО) РК перешла на усиленный вариант обеспечения безопасности охраняемых лиц, передаёт BaigeNews.kz.
В Сети появились захватывающие кадры. На них сотрудники спецслужб, следящие за порядком с воздуха, земли и воды.
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Напомним, 3-4 июня в Астане состоится саммит ШОС.
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