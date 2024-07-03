  • 3 Июля, 02:21
  • BAIGENEWS

Служба госохраны перешла на усиленный вариант обеспечения безопасности в Астане

Сегодня, 01:32
АВТОР
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instagram.com/sgork_official Сегодня, 01:32
Сегодня, 01:32
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Фото: instagram.com/sgork_official

В рамках правового режима антитеррористической операции Служба государственной охраны (СГО) РК перешла на усиленный вариант обеспечения безопасности охраняемых лиц, передаёт BaigeNews.kz.

В Сети появились захватывающие кадры. На них сотрудники спецслужб, следящие за порядком с воздуха, земли и воды.

 
 
 
 
 
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Публикация от ҚР МКҚ | СГО РК (@sgork_official)

Напомним, 3-4 июня в Астане состоится саммит ШОС.

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