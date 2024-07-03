Служба госохраны перешла на усиленный вариант обеспечения безопасности в Астане

В рамках правового режима антитеррористической операции Служба государственной охраны (СГО) РК перешла на усиленный вариант обеспечения безопасности охраняемых лиц, передаёт BaigeNews.kz.

В Сети появились захватывающие кадры. На них сотрудники спецслужб, следящие за порядком с воздуха, земли и воды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ҚР МКҚ | СГО РК (@sgork_official)

Напомним, 3-4 июня в Астане состоится саммит ШОС.