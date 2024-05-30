Слухи о задержании зампрокурора Алматы прокомментировали в прокуратуре

Информацию о задержании заместителя прокурора Алматы Нурлана Ауганбаева опровергли в прокуратуре города, передаёт BaigeNews.kz.

"Информация о задержании заместителя прокурора Алматы Ауганбаева Н.Ж. не соответствует действительности. На сегодня он находится в очередном трудовом отпуске", – заявили в прокуратуре города.