  • 31 Мая, 00:49
  • BAIGENEWS

Слухи о задержании зампрокурора Алматы прокомментировали в прокуратуре

Вчера, 23:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Вчера, 23:25
Вчера, 23:25
165
Фото: gov.kz

Информацию о задержании заместителя прокурора Алматы Нурлана Ауганбаева опровергли в прокуратуре города, передаёт BaigeNews.kz.

"Информация о задержании заместителя прокурора Алматы Ауганбаева Н.Ж. не соответствует действительности. На сегодня он находится в очередном трудовом отпуске", – заявили в прокуратуре города.

В ведомстве напомнили, что распространение заведомо ложной информации и несоответствующих действительности сведений влечет ответственность, предусмотренную законодательством.

Прокуратура Алматы призывает граждан, представителей СМИ, пользователей социальных сетей неукоснительно соблюдать законодательство РК и доверять только достоверным источникам информации.

Самое читаемое

Наверх