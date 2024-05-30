Слухи о задержании зампрокурора Алматы прокомментировали в прокуратуре
Вчера, 23:25
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Вчера, 23:25Вчера, 23:25
165Фото: gov.kz
Информацию о задержании заместителя прокурора Алматы Нурлана Ауганбаева опровергли в прокуратуре города, передаёт BaigeNews.kz.
"Информация о задержании заместителя прокурора Алматы Ауганбаева Н.Ж. не соответствует действительности. На сегодня он находится в очередном трудовом отпуске", – заявили в прокуратуре города.
В ведомстве напомнили, что распространение заведомо ложной информации и несоответствующих действительности сведений влечет ответственность, предусмотренную законодательством.
Прокуратура Алматы призывает граждан, представителей СМИ, пользователей социальных сетей неукоснительно соблюдать законодательство РК и доверять только достоверным источникам информации.