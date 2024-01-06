Слухи о продаже самолёта российскому миллиардеру опровергли в Минтранспорта

Россиийские СМИ сообщили о том, что компания "Арсенал", связанная с находящимся под санкциями миллиардером Олегом Дерипаской, приобрела бизнес-джет за 36 миллионов долларов. По информации издания "Вёрстка", сделка прошла в обход санкций через Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

СМИ сообщают, что речь идёт о самолёте Falcon 7X, выпущенном в 2016 году и вмещающем до 14 пассажиров. Якобы приобретён самолёт был у казахстанского перевозчика Irtysh-Air.

Информацию об этом прокомментировали в Министерстве транспорта РК.