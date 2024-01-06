Слухи о продаже самолёта российскому миллиардеру опровергли в Минтранспорта
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Россиийские СМИ сообщили о том, что компания "Арсенал", связанная с находящимся под санкциями миллиардером Олегом Дерипаской, приобрела бизнес-джет за 36 миллионов долларов. По информации издания "Вёрстка", сделка прошла в обход санкций через Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.
СМИ сообщают, что речь идёт о самолёте Falcon 7X, выпущенном в 2016 году и вмещающем до 14 пассажиров. Якобы приобретён самолёт был у казахстанского перевозчика Irtysh-Air.
Информацию об этом прокомментировали в Министерстве транспорта РК.
"Распространяемая в СМИ информация о приобретении у казахстанского перевозчика воздушного судна Falcon 7X в обход санкций не соответствует действительности. Данный тип воздушного судна ранее никогда в государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Казахстан не состоял. Авиакомпания Irtysh Air на сегодняшний день не имеет действующего сертификата эксплуатанта гражданских воздушных судов и не осуществляет полёты практически 10 лет. Авиакомпанией ранее данный тип воздушного судна никогда не эксплуатировался", — заявили в министерстве.