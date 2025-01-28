Распространяемую в мессенджерах информацию о якобы новом варианте коронавируса COVID-Omicron XBB прокомментировали в Минздраве РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Информация устаревшая, является фейком. Эпидемиологическая ситуация в республике по коронавирусной инфекции стабильная. С начала года в стране зарегистрирован 51 случай КВИ, летальных случаев нет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снижена в семь раз", - сообщили в ведомстве.

По словам специалистов, отсутствует рост госпитализации с КВИ, что подтверждает течение болезни в большинстве случаев в лёгкой форме.