Слухи о новом виде коронавируса в Казахстане опровергли в Минздраве
С начала года в стране зарегистрирован 51 случай КВИ.
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Распространяемую в мессенджерах информацию о якобы новом варианте коронавируса COVID-Omicron XBB прокомментировали в Минздраве РК, передаёт BaigeNews.kz.
"Информация устаревшая, является фейком. Эпидемиологическая ситуация в республике по коронавирусной инфекции стабильная. С начала года в стране зарегистрирован 51 случай КВИ, летальных случаев нет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снижена в семь раз", - сообщили в ведомстве.
По словам специалистов, отсутствует рост госпитализации с КВИ, что подтверждает течение болезни в большинстве случаев в лёгкой форме.
"По последним данным секвенирования, в Казахстане, как и во всём мире, циркулируют различные варианты штамма Омикрон. Ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем. Призываем граждан ответственно относится к своему здоровью, доверять только достоверной информации из официальных источников", - заключили в Минздраве.