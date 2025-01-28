  • 28 Января, 19:11
  • BAIGENEWS

Слухи о новом виде коронавируса в Казахстане опровергли в Минздраве

С начала года в стране зарегистрирован 51 случай КВИ.

Сегодня, 18:48
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:48
Сегодня, 18:48
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Фото: baigenews.kz

Распространяемую в мессенджерах информацию о якобы новом варианте коронавируса COVID-Omicron XBB прокомментировали в Минздраве РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Информация устаревшая, является фейком. Эпидемиологическая ситуация в республике по коронавирусной инфекции стабильная. С начала года в стране зарегистрирован 51 случай КВИ, летальных случаев нет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снижена в семь раз", - сообщили в ведомстве.

По словам специалистов, отсутствует рост госпитализации с КВИ, что подтверждает течение болезни в большинстве случаев в лёгкой форме.

"По последним данным секвенирования, в Казахстане, как и во всём мире, циркулируют различные варианты штамма Омикрон. Ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем. Призываем граждан ответственно относится к своему здоровью, доверять только достоверной информации из официальных источников", - заключили в Минздраве.

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