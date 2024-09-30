Слухи о начале строительства АЭС опровергли в Алматинской обллсти
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В соцсетях и мессенджерах распространяют информацию о начале строительства атомной электростанции на территории села Улкен Алматинской области. В акимате заявили, что этой фейк, передаёт BaigeNews.kz.
"Информация, распространяемая в видеоматериале, где посредством онлайн-сервиса, предположительно Google Maps, демонстрируются объекты, принятые за АЭС, не соответствует действительности. Объект на видео относится к инфраструктуре, возведённой в период строительства Балхашской ТЭС (БТС) в 2011 году", - сообщили в акимате Жамбылского района.
Проект предполагал возведение теплоэлектростанции, работающей на угле. В регионе было начато строительство сопутствующей инфраструктуры, включая посёлок для рабочих.
В 2014 году в связи с прекращением финансирования строительство ТЭС приостановили.
"Для внесения корректировок в картографические данные онлайн-сервиса и предотвращения дальнейшего распространения недостоверной информации направлено обращение в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (МЦРИАП)", - сообщили в акимате.
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