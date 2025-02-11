В министерстве водных ресурсов отреагировали на появившиеся в Сети слухи о массовом сбросе воды из Ириклинского водохранилища. Якобы из-за этого река Урал вышла из берегов, передаёт BaigeNews.kz.

Пользователи соцсетей распространяют ролик, в котором мужчина говорит о том, что уровень воды поднялся на три метра.

В министерстве заявили, что данное видео не имеет отношения к Ириклинскому водохранилищу.