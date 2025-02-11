Слухи о масштабном сбросе воды из Ириклинского водохранилища прокомментировали эксперты
Пользователи соцсетей распространяют устрашающий ролик.
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В министерстве водных ресурсов отреагировали на появившиеся в Сети слухи о массовом сбросе воды из Ириклинского водохранилища. Якобы из-за этого река Урал вышла из берегов, передаёт BaigeNews.kz.
Пользователи соцсетей распространяют ролик, в котором мужчина говорит о том, что уровень воды поднялся на три метра.
В министерстве заявили, что данное видео не имеет отношения к Ириклинскому водохранилищу.
"Это кадры Сергеевского водохранилища (Северо-Казахстанская область) в период весенних паводков 2024 года. Сегодня оба водохранилища работают в штатном режиме. Объём наполнения Ириклинского водохранилища по состоянию на 11 февраля составляет 2 593 миллиона кубометров (79% от проектного), сброс – 60 кубометров в секунду. Объём Сергеевского водохранилища - 695,4 миллиона кубометров, сброс – 18,3 кубометра в секунду", - отметили в ведомстве.
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