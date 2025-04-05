Слухи о маньяке в Караганде опровергли в полиции
Правоохранители заявили, что это фейк.
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Карагандинские полицейские опровергли слухи о том, что в городе орудует маньяк, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДП области, информация о маньяке, которая появилась в социальных сетях, не соответствует действительности.
"Департамент полиции Карагандинской области напоминает, что распространение недостоверной информации, заведомо ложных сведений, в том числе посредством мессенджеров, социальных сетей и иных информационных ресурсов, влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Убедительно просим жителей и гостей города сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять информации, поступающей из официальных источников", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ранее похожие слухи пришлось после появления в Сети жуткого видео с трупом мужчины, пришлось опровергать полицейским Тараза.
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