В Шымкенте благодаря случайному прохожему удалось предотвратить похищение человека. Инцидент произошел ночью 26 февраля, и момент преступления попал на видео, которое очевидец опубликовал в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

Несколько мужчин напали на человека, нанесли ему удары. Затем силой затолкали его в машину и скрылись. Очевидец заснял все на видео и разместил в социальных сетях.

В департаменте полиции Шымкента сообщили, что оперативно установили личности всех участников, а также нашли автомобиль. Двое подозреваемых задержаны и находятся в следственном изоляторе. Следственные органы выясняют все обстоятельства.

Полиция призвала граждан доверять только официальной информации

Проводится досудебное расследование, фигурантам грозит уголовная ответственность.