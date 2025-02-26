Случайный прохожий сорвал похищение человека в Шымкенте
Преступников задержали из-за видео в соцсетях.
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В Шымкенте благодаря случайному прохожему удалось предотвратить похищение человека. Инцидент произошел ночью 26 февраля, и момент преступления попал на видео, которое очевидец опубликовал в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.
Несколько мужчин напали на человека, нанесли ему удары. Затем силой затолкали его в машину и скрылись. Очевидец заснял все на видео и разместил в социальных сетях.
В департаменте полиции Шымкента сообщили, что оперативно установили личности всех участников, а также нашли автомобиль. Двое подозреваемых задержаны и находятся в следственном изоляторе. Следственные органы выясняют все обстоятельства.
Полиция призвала граждан доверять только официальной информации
Проводится досудебное расследование, фигурантам грозит уголовная ответственность.
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