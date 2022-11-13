Случаи ожирения участились в ЗКО

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Статистику ожирения озвучили в управлении зравоохранения Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Медики отмечают, что ожирение — это хроническое прогрессирующее нарушение обмена веществ, характеризующееся избыточным накоплением жировой ткани.

"В области на учёте по ожирению стоят 699 человек, из них 585 взрослых и 144 ребёнка. Ожирение провоцирует такие заболевания как сахарный диабет, атеросклероз, артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца", — рассказали в управлении здравоохранения ЗКО.

К слову, в ЗКО участились случаи ожирения. В сельской местности насчитывается 538 человек, в городе — 161 человек.

Между тем для выявления причины ожирения и определения гормонального фона казахстанцам можно сдать анализы, которые входят в пакет ОСМС.

При каждой поликлинике в ЗКО работают диетологи.

Медики напомнили, чтобы не допускать лишнего веса, необходимо правильно питаться и иметь физическую нагрузку.