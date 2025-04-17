Прокуроры в Алматы фиксируют рост случаев мошенничества в сфере недвижимости. Особый интерес у злоумышленников вызывают объекты в "черновом" состоянии — недостроенные частные дома, незавершённые коммерческие помещения и прочие объекты, не пригодные для проживания, передаёт BaigeNews.kz.

Мошенники подделывают документы и выдают себя за собственников таких объектов. Часто в ход идут фальшивые доверенности, заверенные якобы нотариусом. Потенциальные покупатели, не проверившие информацию должным образом, становятся жертвами афёры — приобретают недвижимость, не имеющую законного статуса, по завышенной или заниженной цене.

По данным прокуратуры, сейчас расследуется уголовное дело в отношении группы лиц, которые по предварительному сговору продали недостроенный дом в элитном районе Алматы, выдав себя за родственников владельца. Они предоставили поддельную нотариально заверенную доверенность и утверждали, что настоящий хозяин — пожилой человек, якобы живущий за границей.

Массовое строительство частных домов в Алматы, а также наличие объектов, находящихся временно без присмотра, создают благоприятную почву для подобных преступлений, отметили прокуроры. Без должной проверки и правового сопровождения покупатели рискуют остаться и без денег, и без недвижимости.

Как обезопасить себя при покупке недвижимости? Во-первых, проверяйте документы — разрешения на строительство, акты приёмки, правоустанавливающие бумаги, доверенности. При малейшем сомнении обращайтесь к юристу. Во-вторых, оценивайте состояние объекта лично — выезд на место обязателен. При необходимости можно пригласить независимого эксперта. Не поддавайтесь на "выгодные" предложения — они часто оказываются ловушкой.