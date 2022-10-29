Случаи гриппа выявлены в Костанайской области

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Костанайской области выявленны 15 случаев заболевания гриппом, во всех определен вирус гриппа типа В, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.

По данным депаратмента санэпидконтроля, все заболевшие - взрослые. Зарегистрировано 11 случаев в Костанае, три в Рудном, и один в Костанайском районе.

Не уменьшается и заболеваемость ОРВИ. С начала эпидсезона, то есть с 1 октября, заболело 10 тысяч человек. Из них больше половины - дети до 14 лет. 200 дети до года и 84 беременных.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года санврачи отмечают снижение заболеваемости ОРВИ на 16%.